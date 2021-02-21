Bige İsminin Anlamı Nedir? Bige Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Bige ismi Türkçe kökenli bir addır. Uzun yıllar Türk toplumunda farklı dönemlerde kullanılmış güzel isimler içerisinde yer alır. Farklı ve etkili bir okunuş sunmasının yanı sıra kız çocukları için değerlendirilen bir isimdir. Amaca uygun tek başına veya başka isimlerle de güzel bir uyum sağlayabilir.



Bige Ne Demek?



Bige ismi Türkçe karşılık olarak, ‘Evlenmemiş, çocuğu olmamış’ şeklinde ifade edilmekte ve karşılık bulmaktadır. Yani daha önce hiç evlenmemiş ve hiç Çocuğu olmamış bir kişi biçiminde anlatılır. Eski dönemlerde çok değer veren önemli kişiler için değerlendirilen bir isim olarak da öne çıkıyor. Özellikle evlilik dönemlerinde bu anlam eski zamanlarda çok değerli bir noktaya ulaşmaktaydı.



Bige İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kur'an'da geçip geçmediği merak edilen isimlerden biri olarak Bige adı çıkıyor. Farklı ve güzel bir okunuşu ile hoş bir anlamı bulunan bu isim Kur'an'da yer almaz. Anlamı üzerinden ve okunuşu ile beraber özgün bir isim olduğunu söylemek mümkün. Listede yer alabilecek etkili ve anlamlı, kız çocukları için özel isimlerden biridir.