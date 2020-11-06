Bina güvenliğini test edecek yeni uygulama

‘Bina kontrol’ adı verilen sistem, bina ve araziyle ilgili bazı basit sorulara verilecek cevaplarla yapıyı puanlandırıp, güvenli olup olmadığını tespit edebilecek. Çalışmaları devam eden mobil uygulama projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunuldu. Proje, bakanlık tarafından onaylandıktan sonra birkaç yıl içinde tamamlanacak ve mobil uygulama şeklinde hizmet vermeye başlayacak.

Projeyle mobil cihazlar üzerinden, yapılarda basit görsel inceleme yöntemleriyle ön risk değerlendirmesi yapılacağını söyleyen DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, “2000 yılından önceki yapı stoğuyla ilgili ciddi sıkıntımız var. Bunları teker teker, kısa sürede uzman gözetiminde incelemek imkânsız. Bunu teknolojiyi kullanarak hızlandırabiliriz. Bu proje riskli binaların tespiti, sadece deprem değil yol çökmesi riski, sel dahil, etrafta yapılan yanlış kazı gibi buna benzer risklerin tamamını tespit edecek bir proje. Biz, ‘insanlardan çok bilgisayarı uzman haline getirip, bilgisayar sistemlerini kullanalım’ dedik. Böyle olunca karşımıza yapay zekâ sistemleri çıktı. Bu işin çok uygun olabileceğine karar verdik; ama bu işi yapabilmek için büyük verilerin toplanması, stoklanması lazım” ifadelerini kullandı.