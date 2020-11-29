Bu söz ilk kez II. Mahmut döneminde, söylenmiştir. Osmanlı Devletine hediye olarak gönderilen bir zürafa Gülhane Parkında tutulur. Onu binek hayvanı zanneden bir kişi zürafanın üstüne çıkar. Hayvan korkuyla koşturmaya başlayınca ''Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete'' sözünü söyler. Bu söz yaygınlaşarak günümüze kadar ulaşır.



Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre bu atasözünde nasıl sonuçlanacağı belli olmayan olaylar anlatılır. Geçmiş yıllarda ''Alamet'' sözcüğü daha çok yeni buluşlar için kullanılırdı. Her yeni icadın insanlığa fayda getirmeyeceğini belirtmek için de Bindik Bir Alamete Gidiyoruz Kıyamete sözü söylenir.



Kısaca Atasözünün Açıklaması



Kısaca bu söz insanların korkmasına ve endişelenmesine sebep olan belirsiz durumları anlatmak için kullanılır.