Bingöl Haritası: Bingöl İlçeleri Nelerdir? Bingöl İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Evliya Çelebi'ye göre Bingöl ismini, Büyük İskender'den almıştır. Çeşitli kaynaklarda Mingöl olarak çıkan isim, daha sonra Bingöl olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bingöl'de yöre halkı çoğunlukla hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadır. Özellikle Bingöl'ün yaylaları, hayvancılık için elverişlidir. Sanayinin her geçen gün Bingöl'de yaygınlaşması ile birlikte Bingöl ili değer kazanmaktadır.



Bingöl'ün Kaç İlçesi Vardır?



Solhan, Karlıova, Genç, Kiğı, Adaklı, Yayladere, Merkez ve Yedisu olmak üzere 8 ilçesi vardır. İlçeler arasında en fazla nüfus yoğunluğu Merkez'de görülmektedir. İş imkanlarının daha fazla olması ve sanayileşmenin merkezde başlamış olması, nüfus yoğunluğunun Merkez'de görülmesini sağlamaktadır. Yüzölçümü bakımından da en büyük ilçesi, Merkez'dir. İlçelerinde zengin tarihsel kalıntılara rastlamak mümkündür.



Bingöl'ün Nüfusu Ne Kadar?



Bingöl'ün nüfusu yıllara göre yapılan sayımlarda, her yıl artış göstermektedir. 2014 yılında 266.019, 2015 yılında 267.184, 2016 yılında 269.560, 2017 yılında 273.354 nüfusken, 2018 yılında yapılan sayımda 281.205 nüfusa ulaşmıştır. 2019 yılında yapılan nüfus sayımı, bir önceki yıla göre azalma olduğunu göstermektedir. 2019 yılında Bingöl'ün nüfusu 279.812 olarak belirlenmiştir.



Bingöl'ün İlçeleri Nelerdir?



Merkez, Yedisu, Solhan, Yayladere, Kiğı, Adaklı, Genç ve Karlıova isimlerinde 8 tane ilçesi vardır. Rakımı en düşük ilçe Merkez olmakla birlikte rakımı en yüksek ilçe Karlıova'dır. Merkez'de Bingöl Yaylası ve Şerafettin Yaylaları, Adaklı'da Karer Yaylası, Genç'te Çötele Yaylası, Karlıova'da Hırhal Yaylası, yapılan arıcılıkta önemli bir konuma sahiptir.



Bingöl'de yaz mevsimi sıcak geçerken, kış mevsimi soğuk olmaktadır. Orman alanı olarak en zengin illerden biri olması, yakacak ihtiyaçlarının giderilmesini sağlamaktadır. Bingöl'de önemli sayılabilecek demir ve linyit yatakları bulunmaktadır. Demir yatakları Genç ilçesinde olmakla birlikte linyit yatakları Karlıova ilçesindedir. Halkın büyük çoğunluğu kendi dokumalarını kullanmakta olup kıyafetlerini kendileri dikmektedir. Her çeşit maddenin alışverişi için şehrin kenarına Cuma pazarı kurulmaktadır.