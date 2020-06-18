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    HaberlerEğitim Haberleri Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Haziran'daki sınavlara sadece isteyenler girecek
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    18.06.2020 - 23:40 | | AA

    Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Haziran'daki sınavlara sadece isteyenler girecek

    Liselerin tüm sınıf düzeylerinde 22-30 Haziran'da yapılması planlanan sorumluluk sınavları, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilere yönelik uygulanacak.

    Binlerce öğrenciyi ilgilendiriyor! Haziran'daki sınavlara sadece isteyenler girecek

    Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından sorumluluk sınavlarına ilişkin açıklama yaptı.

    Safran, "Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'inci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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