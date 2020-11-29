Atasözleri geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için söylenmiş olan sözlerdir. Bundan dolayı da bu sözleri dikkatli okumalı ve söylenen sözlerden ders çıkarılmalıdır.



Bir Çiçekle Bahar Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması



Güzel fakat ufak bir belirtiyle elde edilmek istenen neticeye ulaşılmaz. Buna benzer küçük bir belirtiyle çıkan netice tatmin olmaz. Bu atasözümüz, zamanımızda çapkınlık yapan insanlar tarafından da tercih edilmektedir.



Kısaca atasözü açıklaması



Ufak, hoş bir belirtiyle doyurucu neticeye ulaşılmaz. İstenen netice hoş ancak küçük bir simgeyle elde edilemez. Böyle bir semptomla netice tatmin edici değildir. Buradan da anlaşılacağı üzere küçük olup güzel bir ifade veren belirtiyle istenen sonuca ulaşılamaz.