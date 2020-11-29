Bir Çiçekle Bahar Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Atasözlerinin hangi amaçla söylendiğine bakılacak olunursa atasözleri hayatlardan ve yaşanılan hikayelerden, çıkarılan derslerden sonra söylenmiş olan sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. Atasözleri insanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bunun sebebi ise geçmişte hata yapmış ya da sonu kötü olmuş olan olayları tekrar yaşanılmaması için söylenmiş sözlerdir. Sizler için Bir Çiçekle Bahar Olmaz atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklamasını derledik.
Atasözleri geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için söylenmiş olan sözlerdir. Bundan dolayı da bu sözleri dikkatli okumalı ve söylenen sözlerden ders çıkarılmalıdır.
Bir Çiçekle Bahar Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Güzel fakat ufak bir belirtiyle elde edilmek istenen neticeye ulaşılmaz. Buna benzer küçük bir belirtiyle çıkan netice tatmin olmaz. Bu atasözümüz, zamanımızda çapkınlık yapan insanlar tarafından da tercih edilmektedir.
Kısaca atasözü açıklaması
Ufak, hoş bir belirtiyle doyurucu neticeye ulaşılmaz. İstenen netice hoş ancak küçük bir simgeyle elde edilemez. Böyle bir semptomla netice tatmin edici değildir. Buradan da anlaşılacağı üzere küçük olup güzel bir ifade veren belirtiyle istenen sonuca ulaşılamaz.