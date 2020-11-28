Bir Koyundan İki Post Çıkmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri Türkçe' de kalıplaşmış olan sözlerdir. Kullanılmış olan sözcüklerin yerlerine eş anlamlıları ya da benzer anlamlılar kullanılamaz. Geçmişten günümüze gelen halleri ile aktarılırlar.



Bir Koyundan İki Post Çıkmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir insanın yapabilecek olduğu fedakarlık, yardım ya da destekler sınırlı şekildedir. Bir kimse kendi imkanlarını zorlayacak bir şekilde elinden gelen olanı yapmış ise, dolambaçlı yollarla aynı kişiden tekrar bir fedakarlık istemek boşuna emek harcamak anlamına gelebilir. Böyle bir durum söz konusu olması durumunda bir koyundan iki post çıkmaz atasözü sıklıkla günlük hayatta kullanılmaktadır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Bir kimseden verebileceği şekilde bir şey aldıktan sonra bazı yollarla o kişiden tekrar bir kere daha aynı şeyi almaya çalışmak boşu boşuna emek harcamaktır.