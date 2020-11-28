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    28.11.2020 - 17:05 |

    Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Bu atasözünün anlamı kısaca insan önerilere kulak asmaz ama başına iş gelmesiyle önerilerin kıymetini anlar. Bir musibet bin nasihatten iyidir Atasözünün konusu nasihatleri dikkate almakla alakalı olmaktadır. Bir musibet bin nasihatten iyidir atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması nedir? Gibi ve benzeri soruların cevabını sizler için derledik.

    Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Bu Atasözünün anlamı yanlış işlerle uğraşan bireylere bin kere nasihat edilse de fayda bulanamayabilir. Fakat başa gelen küçük bir olaydan daha büyük derler çıkarması muhtemeldir.

     Bir Musibet Bin Nasihatten İyidir Atasözünün Anlamı Ne Demek?

     Genellikle toplumda yanlış işler ve davranışlar sonucunda birçok öğüt alan bireylere söylenen sözdür. Yanlış işler nedeniyle illa ki bir gün bu durumun cezasını çekecektir. İşte o zamanda hayatına çeki düzen verip başa gelen cezadan ders çıkarması muhtemel bir durumdur.

      Kısaca Atasözü Açıklaması

     Özellikle yanlış yollara sapmış olan deneyimsiz ve tecrübesiz bireyler için kullanılır. Fakat unutulmamalıdır ki cezadan ders çıkarmadan önce işin işten geçmemesi olması gerekir. Aksi takdir de başa gelen kötü durumdan ders çıkarmak için zaman kalmayabilir.

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