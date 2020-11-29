Biri Yer Biri Bakar Kıyamet Ondan Kopar Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar atasözü, herkesin eşit şartlarda aynı imkanlardan yararlanma olanağı varken yararlanmazsa çıkabilecek sorunları niteler.



Biri Yer Biri Bakar Kıyamet Bundan Kopar Atasözünün Anlamı Nedir?



Biri yer biri bakar kıyamet bundan kopar atasözü, ülkemizde çok kullanılan atasözleri arasında yer alır. Bu söz eşitsizlikleri ve eşitsizlik yaratan şeylerin sonucunda yaşanabilecek olayları anlatmak için söylenir.



Kısaca Biri Yer Biri Bakar Kıyamet Bundan Kopar Kısaca Atasözünün Açıklaması



Biri yer biri Bakar hıyanet bundan kopar sözü, herkesin bir şeyden ortak yararlanması gerektiğini, yararlanmadığı takdirde sorunlar ortaya çıkabileceğini gösterir. Bu söz, aynı zamanda da eşitsizliklerin büyük kavgalara neden olabileceğini de gösterir.