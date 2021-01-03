Birinci Zıt Anlamlısı Nedir? Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Birinci kelimesi bir insanın, bir yarışmada, bir sınavda veyahut bir spor müsabakasında yaptığı dereceyi belirtmek amacıyla kullanılır. Birincilik o insanın en iyi derecede olduğunu, en iyisi olduğunu gösteren bir kelimedir.



Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Birinci kelimesi Türkçe de çok sık bir şekilde kullanılan ve başvurulan kelimelerden birisini teşkil etmektedir. Bu kelime kişilerin derecesini ifade etmek amacıyla kullanılır. Birincilik derecesi ise bir kişinin bir müsabakada, bir yarışmada veya bir sınavda alabileceği en yüksek, en iyi dereceyi ifade etmektedir.



Birinci kelimesinin zıt anlamını ise sonuncu kelimesi oluşturmaktadır. Sonunculuk ise bir insanın, bir yarışmada, bir müsabakada alabileceği en kötü dereceyi ifade eder. Birinci kelimesinin mana olarak tam olarak zıttı yerinde bulunmaktadır.