Birinci Zıt Anlamlısı Nedir? Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Birinci kelimesi Türkçe de derece ifade eden kelimelerden birisini teşkil etmektedir. Bu kelime daha çok yarışmalarda, sınavlarda ve benzeri sıralamanın gerektiği alanlarda kullanılan bir kelime olmaktadır. Bu kelime aynı zamanda satır başlarında o satırın kaçıncı olduğunu ifade etmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Türkçede çok sıkça başvurulan bir kelimedir. Birinci zıt anlamlısı nedir? Birincinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.
Birinci kelimesi bir insanın, bir yarışmada, bir sınavda veyahut bir spor müsabakasında yaptığı dereceyi belirtmek amacıyla kullanılır. Birincilik o insanın en iyi derecede olduğunu, en iyisi olduğunu gösteren bir kelimedir.
Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Birinci kelimesi Türkçe de çok sık bir şekilde kullanılan ve başvurulan kelimelerden birisini teşkil etmektedir. Bu kelime kişilerin derecesini ifade etmek amacıyla kullanılır. Birincilik derecesi ise bir kişinin bir müsabakada, bir yarışmada veya bir sınavda alabileceği en yüksek, en iyi dereceyi ifade etmektedir.
Birinci kelimesinin zıt anlamını ise sonuncu kelimesi oluşturmaktadır. Sonunculuk ise bir insanın, bir yarışmada, bir müsabakada alabileceği en kötü dereceyi ifade eder. Birinci kelimesinin mana olarak tam olarak zıttı yerinde bulunmaktadır.