BİST1.477-0.22EURO9.07-0.05USD7.43-0.01ALTIN452.98-0.25
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Birinci Zıt Anlamlısı Nedir? Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
    ABONE OL
    03.01.2021 - 03:19 |

    Birinci Zıt Anlamlısı Nedir? Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birinci kelimesi Türkçe de derece ifade eden kelimelerden birisini teşkil etmektedir. Bu kelime daha çok yarışmalarda, sınavlarda ve benzeri sıralamanın gerektiği alanlarda kullanılan bir kelime olmaktadır. Bu kelime aynı zamanda satır başlarında o satırın kaçıncı olduğunu ifade etmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Türkçede çok sıkça başvurulan bir kelimedir. Birinci zıt anlamlısı nedir? Birincinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

    Birinci Zıt Anlamlısı Nedir? Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birinci kelimesi bir insanın, bir yarışmada, bir sınavda veyahut bir spor müsabakasında yaptığı dereceyi belirtmek amacıyla kullanılır. Birincilik o insanın en iyi derecede olduğunu, en iyisi olduğunu gösteren bir kelimedir.

    Birincinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birinci kelimesi Türkçe de çok sık bir şekilde kullanılan ve başvurulan kelimelerden birisini teşkil etmektedir. Bu kelime kişilerin derecesini ifade etmek amacıyla kullanılır. Birincilik derecesi ise bir kişinin bir müsabakada, bir yarışmada veya bir sınavda alabileceği en yüksek, en iyi dereceyi ifade etmektedir.

    Birinci kelimesinin zıt anlamını ise sonuncu kelimesi oluşturmaktadır. Sonunculuk ise bir insanın, bir yarışmada, bir müsabakada alabileceği en kötü dereceyi ifade eder. Birinci kelimesinin mana olarak tam olarak zıttı yerinde bulunmaktadır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü 6 kilometre kaçabildi

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trafik sigortasında yeni dönem! 81 ilde farklı...

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Trump tatilden niye erken döndü?

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Geliyor! Salı günü etkisini gösterecek

    Sıradaki Haber