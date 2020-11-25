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    25.11.2020 - 15:59 |

    Birlikten Kuvvet Doğar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Amaca bağlı olarak kullanılabilecek en güzel atasözlerinden biri birlikten kuvvet doğar cümlesidir. Az çok ifadesi üzerinden de tanımını gösteren bu atasözü, yaygın olarak kullanılan en özlü sözler arasındadır. Peki, birlikten kuvvet doğar atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması.

    Birlikten Kuvvet Doğar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

     İnsanların beraber başvurabilecekleri işler açısından, söz konusu beraberlik olduğunda birlikten kuvvet doğar atasözü uyumlu şekilde değerlendirilmektedir. Bu atasözünü ne demek olduğunu öğrenerek amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

     Birlikten Kuvvet Doğar Atasözünün Anlamı Ne Demek?

     Her insanın bir işi yapabilme kapasitesi sınırlıdır. Ancak bu işi farklı insanlar beraber yaptıkları zaman, çok daha kısa sürede ve en doğru biçimde tamamlanabilir. Yani bir işte ne kadar çok insan bir araya gelirse, yapılacak işin kalitesi ve zamanı o kadar iyi şekilde belirlenebilir.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Genel olarak deneme ve gözlemlere dayalı olan öğüt verici sözlere atasözü denmektedir. Yüzyıllar öncesinden Anadolu topraklarında ataların günümüze ulaştırdığı en önemli özlü sözler olarak da ifade etmek mümkün. Aynı zamanda hala kullanılan ve insana öğüt veren önemli cümlelerdir. 

     

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