Bitirmek Zıt Anlamlısı Nedir? Bitirmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bitirmek kelimesi bir işin sonuna gelmeyi veya bir olayı, ilişkiyi sonlandırmayı ifade eden bir eylemdir. Zıt anlamını ise başlamak oluşturur.



Bitirmenin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Bitirmek kelimesi sonlandırmak manasında kullanılır. Bir yemeğin tabağının hepsini yemek, bir günün belli işlerini halletmek, bir sınavın bütün soruları çözmek, evde var olan tüm işleri halletmek ve benzeri cümlelerin hepsi bitirmek eylemini ifade eden cümleler arasında sayılmaktadır.



Bitirmek kelimesinin yani eyleminin zıt anlamlı kelimesini ise başlamak fiili oluşturur. Başlamak fiili bir işin en başını anlatır. Bir eylemin henüz başında olunduğunu, karar aşamasının yeni bittiğini göstermek için kullanılır. Bu türüyle bitirmek eyleminin tam tersi anlamındadır.