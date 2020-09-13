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    HaberlerEğitim Haberleri Bitki Örtüsü Haritası: Dünya'da Bitki Örtülerinin Dağılışı
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    13.09.2020 - 22:36 |

    Bitki Örtüsü Haritası: Dünya'da Bitki Örtülerinin Dağılışı

    Yağışlar ve nem bitki örtüsünün dağılışını belirleyen temel faktörlerdir. Toprağın yapısı da bitkilerin oluşumunda önemli bir rol oynar. Dünyada kutup iklimi haricinde bütün iklim tiplerinin kendine özgü bir bitki örtüsü vardır. Bazı ülkelerde ve bölgelerde birden fazla bitki örtüsü görülebilir. Sizin için dünyadaki bitki örtülerinin dağılışını ve özelliklerini derledik.

    Bitki Örtüsü Haritası: Dünya'da Bitki Örtülerinin Dağılışı

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