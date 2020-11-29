Boğaz Dokuz Boğumdur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsanlar için en ağır yaralardan birisi dil yarası olmaktadır. Bu sebeple söylenen lafların sala sala değil saya saya söylenmesi gerekmektedir. Bunu bize hatırlatan atasözlerimizden bir tanesi de "Boğaz dokuz boğum" olmaktadır.



Boğaz Dokuz Düğüm Atasözünün Anlamı Nedir?



Atasözünün sözlükte geçen tam hali "Boğaz dokuz boğumdur, boğa boğa söyler" olmaktadır. Ancak "Boğaz dokuz boğum" denilmesi de atasözünün anlaşılmasını sağlamaktadır. Atasözünün anlamına gelecek olursak, Düşünmeden söylenen sözler hem karşıdaki kişinin canını yakabilir hem de söyleyen kişiye dert olabilir. Bu sebeple de söylenecek sözler öncelikle düşünülmeli ve tartılmalıdır.



Boğaz Dokuz Düğümdür Atasözünün Kısa Açıklaması



Söyleneceklerin içerisinde karşındakini incitecek lafların geçmemesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu düşünme aşamasında varsa kötü sözler elenmeli gerekiyorsa söyleneceklerden tamamen vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu sayede hem insanlar karşısındaki kırmamış olur hem de kendi başlarına gelebilecek kötülüklerden korunmuş olurlar.