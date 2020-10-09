85,74BİST1.1500.00EURO9.360.11USD7.940.00ALTIN483.351.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Boğaziçi, Libya’daki üniversitelerin gelişimine destek verecek
    ABONE OL
    09.10.2020 - 07:00 |

    Boğaziçi, Libya’daki üniversitelerin gelişimine destek verecek

    Boğaziçi Üniversitesi, Libya üniversitelerinden akademik ve idari çalışanlara kapsamlı eğitimler verecek, teknik geziler düzenleyecek.

    Boğaziçi, Libya’daki üniversitelerin gelişimine destek verecek

    Akdeniz Üniversiteler Birliği koordinasyonunda Libya’daki üniversitelerin araştırma ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle Avrupa Komisyonu’nca desteklenen IBTIKAR projesi kapsamında 11 Libya üniversitesine destek verilecek.

    Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin dahil olduğu projede Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret edecek Libyalı akademik ve idari personelin, laboratuvar aletlerinin etkin kullanımı konusunda eğitilmesinin yanı sıra İstanbul’daki su arıtma, atıksu arıtma tesislerine geziler de düzenlenecek.

    Projeye, Avrupa Komisyonu Erasmus projeleri kapsamında Yüksek Öğretimde Uluslararası Kapasite İnşası başlığı altında yaklaşık 1 milyon euro bütçe ayrıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    En büyük havuz açıldı

    En büyük havuz açıldı

    Başvuran alıyor! Paralar iade ediliyor

    Başvuran alıyor! Paralar iade ediliyor

    Vaka sayısında rekor üstüne rekor!

    Vaka sayısında rekor üstüne rekor!

    Kızgın bıçakla işkence yaptı

    Kızgın bıçakla işkence yaptı

    Sıradaki Haber