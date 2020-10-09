Boğaziçi, Libya’daki üniversitelerin gelişimine destek verecek

Akdeniz Üniversiteler Birliği koordinasyonunda Libya’daki üniversitelerin araştırma ve inovasyon kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle Avrupa Komisyonu’nca desteklenen IBTIKAR projesi kapsamında 11 Libya üniversitesine destek verilecek.

Türkiye’den Boğaziçi Üniversitesi’nin dahil olduğu projede Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret edecek Libyalı akademik ve idari personelin, laboratuvar aletlerinin etkin kullanımı konusunda eğitilmesinin yanı sıra İstanbul’daki su arıtma, atıksu arıtma tesislerine geziler de düzenlenecek.

Projeye, Avrupa Komisyonu Erasmus projeleri kapsamında Yüksek Öğretimde Uluslararası Kapasite İnşası başlığı altında yaklaşık 1 milyon euro bütçe ayrıldı.