Boğaziçi’nden biyoenerji atılımı

Boğaziçi Üniversitesi’nde üyelik kapsamında üniversite temsilciliğini Çevre Bilimleri Enstitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Berat Haznedaroğlu üstleniyor. EERA-Biyoenerji Platformu’na üniversite bünyesinde kimya, kimya mühendisliği, ekonomi bölümleri ve çevre bilimleri enstitüsünden öğretim üyeleri de destek veriyor. TÜBİTAK’ın AB Çerçeve Programları (ÇP) çerçevesinde sunulan proje önerilerine dâhil olunmasında ve AB ÇP önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amacıyla kamu kurum ve KOBİ’lere sağladığı yeni destek mekanizması çerçevesinde başvurusunu tamamlayan Boğaziçi Üniversitesi, bu üyelikle özellikle biyoenerji alanında AB’nin yayınladığı Stratejik İnovasyon ve Araştırma Gündemi çalışmalarına doğrudan katkıda bulunabilecek. Ayrıca proje çağrılarının şekillendirildiği Çalışma Programı evraklarının hazırlanma aşamasında geri bildirim sağlayabilecek, yeni araştırma başlıkları önerebilecek.

EERA-Biyoenerji Platformu’nun çalışma alanlarına giren proje çağrı başlıklarında kendi alanlarında uzman üyelerle birlikte Boğaziçi Üniversitesi’nin konsorsiyumlara katılımı mümkün olacak.