Bölgelerin Dilsiz Haritaları: Marmara, Ege, İç & Dış, Doğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu

Ülkemizin yüz ölçümü en büyük bölgesi Doğu Anadolu Bölgesidir. Buna karşın nüfus oranı ve yoğunluğunun en az olduğu bölge de Doğu Anadolu'dur. Yüz ölçümü 59.716 kilometrekare olan Güney Doğu Anadolu ise en küçük bölgemizdir.

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Kaynak: cografyaharita.com



Marmara Bölgesinin Dilsiz Haritası



Marmara Bölgesinin yüksekliği azdır. En büyük dağı 2543 metre olan Uludağ, Bursa ilinin sınırları içerisindedir. Türkiye'nin en uzun 3. nehri olan Sakarya nehri, Karadeniz'e dökülür. Tektonik ve tatlı su gölü olan Ulubat Gölü, Marmara Bölgesinin en büyük gölüdür. Bu bölgede en çok çıkarılan madenlerin başında bor geliyor. Ülkemizin yıllık enerji kaynağının %50'sinden fazlasını karşılayan linyit, bu bölgeden çıkarılan bir diğer madendir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Ege ve Akdeniz Bölgesinin Dilsiz Haritası



Ege bölgesi maden yatakları bakımından en zengin bölgelerden birisidir. Linyit, krom ve kireç taşı en çok çıkarılan madenler arasındadır. Denizli'de bulunan, 2528 metre yüksekliğindeki Honaz Dağı, bölgenin en yüksek dağıdır. Akdeniz bölgesi maden çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Krom, kükürt ve boksit madenleri bu bölgeden çıkarılır.



Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesinin Dilsiz Haritası



Karadeniz Bölgesinin en yüksek dağları arasında Canik, Kaçkar, Çimen ve Ilgaz Dağları yer almaktadır. Bu dağların arasındaki ovaların tarımsal verimliliği yüksektir. Doğu Karadeniz maden yatakları bakımından oldukça stratejik bir konumdadır. Altın, uranyum, demir ve mermer yatakları mevcuttur. İç Anadolu Bölgesinde ise amyant, küre taşı ve linyit gibi madenler çıkarılıyor.

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Kaynak: cografyaharita.com



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Dilsiz Haritası



Rakımı 5.137 metre olan Ağrı Dağı, Türkiye'nin en yüksek dağı olup Doğu Anadolu Bölgesinde yer alır. Elazığ şehri ise maden yatakları bakımından oldukça zengindir. Bakır, mermer ve cıva gibi madenlerin büyük bir kısmı Elazığ'daki maden yataklarından çıkarılıyor. Demir madeninin en çok çıkarıldığı şehirlerin başında ise Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Malatya geliyor.

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Kaynak: cografyaharita.com (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com

