Bolluk Zıt Anlamlısı Nedir? Bolluğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bolluk kelimesi bir şeyin bereketli olduğunu, çok olduğunu ve aynı zamanda refahı ifade etmektedir.

Bolluğun Zıt Anlamlı Olan Kelimeler

Bolluk kelimesini günlük hayatımızda ve Türkçe de oldukça fazla sıklıkla tercih edilen kelimelerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra Türkçede her kelimenin bir eş ve bir de zıt anlamı bulunmaktadır. Bolluk kelimesinin bir de zıt anlamlı olan kelimesi vardır.

Bolluk kelimesinin zıt anlamlısı olan kelimeler kıtlık azlık yokluk olarak ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra bolluk kelimesinin eş anlamlı kelimesi de bulunmaktadır. Bolluk kelimesinin eş anlamı ise bolluk bereket verimlilik refah fazlalık sözcüğü oluşturmaktadır. Bunun yanı sırada sıra bu kelimeler birbirinin yerlerine de kullanılabilir. Türkçede ki zıt ve eş anlamlı kelimeler bizlerin daha iyi konuşup cümle kurmamıza yardımcı olmalarıdır.