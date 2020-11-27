Borç Yiğidin Kamçısıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri büyüklerimizin yaşadıklarından ve edindikleri tecrübelerinden ortaya çıkmıştır. Bizlere ışık tutmak amacıyla birer öğüt niteliğinde sözlerdir.

Borç Yiğidin Kamçısıdır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Borç, geri iade etmek koşuluyla alınmış ya da başka bir sebeple ödenmesi gereken mal, para vb. gibi ederlerdir. Borç yiğidin kamçısıdır atasözünde bahsedilen borç almak çalışmaya teşvik eder, borcunu ödeyebilmek için daha fazla çalışmak gerekir. Çünkü borcunu ödemesi gerektiğini bilir ve o borç bir kamçı gibidir. Kişi bu kamçının pençesinden çabucak kurtulmak için çabalar ve borcunu bir an önce bitirmeye çalışır. Borcun varlığı onu rahatsız ederek daha çok çalışır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Özellikle bu atasözü bir mal edinmek için borçlanırken korkan, çekinen kişiler için kullanılmaktadır. Onu mal edinmeye teşvik etmek borçtan korkmaması gerektiğini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Borç yiğidin kamçısıdır diyerek borçlanmaya teşvik edip, mal sahibi olmasına vesile olmaktır.