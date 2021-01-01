Borçlu Zıt Anlamlısı Nedir? Borçlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Borçlu kelimesi hem bir sıfattır aynı zamanda da türemiş bir sözcüktür. Bu kelime özellikle günümüzün hukuk alanını en çok kapsayan bir kelime olarak görev yapmaktadır.

Borçlunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Borçlu kelimesi bir insanın başka bir insana, kuruma veya kuruluşa bir şey karşılığında bir şey alması sonucu borçlanmasıdır. Bu şekilde borçlanan kişiye borçlu sıfatı verilmektedir. Borçlu kelimesi aynı zamanda bir sıfat olarak kullanılır.

Borçlu adam, borçlu şirket, borçlu kadın gibi söz öbekleri de borçlu kelimesinin bu anlamda, bu türde kullanıldığı sözcüklerden birisini teşkil etmektedir. Borçlu kelimesinin zıt anlamını alacaklı kelimesi oluşturur. Alacaklı kelimesi ise birinden bir şey bekleyen kişiye denir. Borçlunun tam tersi anlamına gelir.