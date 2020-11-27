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    27.11.2020 - 05:06 |

    Boş Çuval Ayakta Durmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri kimi zaman kelimelerin gerçek anlamını, kimi zamansa yan anlamını kast ederek bir anlam bütünlüğü oluşturur. Uzun yılar boyunca kullanılmış olmaları, bu anlam çeşitliliğine imkan veren yapıları sayesinde mümkün olur. İşte, tüm detaylar.

    Boş Çuval Ayakta Durmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Boş çuval ayakta durmaz sözü, bu gerçek anlamının yanı sıra, birkaç yan anlamlara da işaret eder. Bu yan anlamlara göre hem midesi boş insanın takatsizliği, hem de kafası boş insanın dayanıksızlığı anlatılmak istenir.

    Boş Çuval Ayakta Durmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    İlk anlamıyla "Aç ayı oynamaz." sözüyle benzer bir anlam taşıyan bu atasözü, midesi boş insanın takatsiz olacağını, iş göremeyeceğini ifade eder. Bir diğer anlamına göreyse, bir kimsenin hayata tutunabilmesi, bir şeyler başarabilmesi için dolu bir insan olması gerektiği anlatılmak istenir. Boş insanlar hayatta bir şeyler yapacak, ayakta duracak donanımdan yoksundurlar.

    Kısaca Boş Çuval Ayakta Durmaz Atasözü Açıklaması

    İlk anlamı, bir kimsenin karnı doymadan ondan çalışması, dinç ve aktif olması beklenemez. İkinci anlamı ise, yeteneksiz, donanımsız kısacası boş insanlar tutunacak bir yol bulamaz ve hayata karşı dik duracak yetilerden yoksun kalır.

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