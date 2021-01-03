Boş Zıt Anlamlısı Nedir? Boşun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Boş kelimesinin anlamının bilinmesi; zıt anlamının anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Boş kelimesi; içerisinde ya da üzerinde hiçbir şeyin bulunmamasını ifade etmek açısından kullanılır. Boş kelimesinin zıt anlamı ise, tam tersi anlama sahiptir. Boş kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi verip, örnek sunmak, kelimenin anlaşılır olması bakımından yararlı olacaktır.



Boşun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Boş kelimesinin zıt anlamı olan kelime; dolu olarak belirlenmiştir. Boş kelimesi ile dolu kelimesinin bir arada kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır. Boş kelimesi ile dolu kelimesinin birlikte kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibidir;



- Dolu bardakların bir anda boşalması hiç de şaşırtıcı gelmedi.

- Dolu olan tabak, kedi tarafından çabucak boşaltıldı.