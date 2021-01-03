Boş Zıt Anlamlısı Nedir? Boşun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Dilbilgisi açısından çok sık bir şekilde işlenen konulardan birisi de zıt anlamlı kelimelerdir. Zıt anlamlı kelimeler; birbirinin ters anlamlarına sahip olan kelimeler olarak açıklanabilir. Bunun yanı sıra, zıt anlamlı kelimelerin oldukça geniş bir yelpazeye sahip olduğunu belirtmek gerekir. Zıt anlamlı kelimeler arasında boş kelimesinin de merak edildiği söylenebilir. Peki boş zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Boş kelimesinin anlamının bilinmesi; zıt anlamının anlaşılması açısından faydalı olacaktır. Boş kelimesi; içerisinde ya da üzerinde hiçbir şeyin bulunmamasını ifade etmek açısından kullanılır. Boş kelimesinin zıt anlamı ise, tam tersi anlama sahiptir. Boş kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi verip, örnek sunmak, kelimenin anlaşılır olması bakımından yararlı olacaktır.
Boşun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Boş kelimesinin zıt anlamı olan kelime; dolu olarak belirlenmiştir. Boş kelimesi ile dolu kelimesinin bir arada kullanıldığını belirtmek kesin olacaktır. Boş kelimesi ile dolu kelimesinin birlikte kullanıldığı örnek cümle ise aşağıdaki gibidir;
- Dolu bardakların bir anda boşalması hiç de şaşırtıcı gelmedi.
- Dolu olan tabak, kedi tarafından çabucak boşaltıldı.