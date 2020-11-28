Boynuz Kulağı Geçer Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Genellikle bir sonraki nesiller için sıklıkla kullanılan, boynuz kulağı geçer, atasözü başarının gelmesi için erken ya da geç başlamanın önemli olmadığını bizlere hatırlatmaktadır.

Boynuz Kulağı Geçer Atasözünün Tanımı Nedir?

Bir konu ya da bir işte sonradan başlayanların, onlardan daha önce başlayanları geçebileceğini anlatan bir atasözümüz olmaktadır.

Boynuz Kulağı Geçer Atasözünün Kısaca Açıklaması

Kulak hayvanlarda doğuştan var olmakla birlikte, boynuz ise belli bir yaşa geldikten sonra çıkmaktadır. Buna rağmen kısa bir süre sonra boynuzun boyu kulağın boyunu geçmektedir. Yani bu bize daha sonradan başlanılan bir işte de başarılı olunabileceğini göstermektedir. Burada önemli olan öğrenmeye ve başarmaya istekli olmaktır. Bu sayede ancak çıraklar ustalarını geçebilmektedir.

Diğer bir yandan "Boynuz kulağı geçer" atasözü sıklıkla bir sonraki nesiller için kullanılmaktadır. Çünkü gelen her nesil bir önce ki nesilden daha şanslı olmaktadır. Bu şans da elbette ki elde edilen imkanlardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de her nesil kendilerinden sonra gelen nesli kendilerinden daha iyi ve daha başarılı bulmaktadır. Bu sebeple de bu atasözünden sık sık yararlanılmaktadır.