Bozacının Şahidi Şıracı Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bozacının şahidi şıracı atasözü, yapılan yanlış işleri haklı çıkarmak için çok da farkı olmayan işlere bulaşmış kişileri öne sürmek anlamına gelir.



Bozacının Şahidi Şıracı Atasözü Ne Demek?



Bozacının şahidi şıracı atasözü, yalancı kişilere yine kendileri gibi yalancı ve yanlış işler yapan kişilerin ancak şahitlik edeceğini gösteren bir atasözüdür. Ülkemizde çok sık kullanılan bu atasözü, genellikle yalancıları ve yanlış işler yapan kişileri nitelemek için kullanılır.



Kısaca Bozacının Şahidi Şıracı Sözünün Açıklaması



Bozacının şahidi şıracı atasözünün, kötü ve işe yaramaz kişilerin çevresindekilerin de aynı nitelikte olduğunu gösterir. Bu tabir, genellikle yalan söyleyen ve doğru olmayan işler yapan kişilere şahitlik yapan kişiler için söylenir.