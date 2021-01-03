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    03.01.2021 - 04:58 |

    Bozuk Zıt Anlamlısı Nedir? Bozuğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Bozuk kelimesinin üç anlamı vardır. Sözlük anlamıyla bozuk, çalışamayacak duruma gelmiş alet veya makineleri tanımlamak için kullanılır. İkinci anlamı ise düzensizlik ve karmaşadır. Demir paralar için de ''bozuk'' ya da ''bozukluk'' denir. Bozuk zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.

    Bozuk Zıt Anlamlısı Nedir? Bozuğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Birçok sıfat gibi bozuk mecazi anlamda da kullanılır. ''Yaşadığı olay yüzünden üzgün ya da öfkeli kişiler için ''kafası bozuk'' denir. ''Niyeti Bozuk'' tabiri ise iyilik yapıyormuş gibi görünüp içten içe düşmanlık besleyen insanlar için dile getirilir. Bozuk kelimesinin yer aldığı diğer deyimler şunlardır: ''Sütü Bozuk'', ''Mayası Bozuk'' ve ''Ahlakı Bozuk''

    Bozuğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    1- Sağlam:

    Sağlam sözcüğü, hem dayanıklı yapılar hem de sağlığı yerinde olan insanlar için kullanılır.

    Örnek Cümleler:

    1- Onun yaşadıklarına ben dayanamazdım, sinirleri sağlam bir insanmış.
    2- İnternetten sipariş ettiğim masa çok sağlam çıktı.

    2- Sağlıklı:

    Sağlıklı kelimesi de bozuk kelimesiyle zıt anlamlıdır. Hem mecazi hem de gerçek anlamda kullanılabilir.

    Örnek Cümle:

    1- Sağlıklı beslenmediği için midesi sık sık bozuluyor.

     

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