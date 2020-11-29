

Bazı şeylerin değeri zamanında anlaşılmaz. Zamanı geldiğinde değeri olan şeyler değerlenebilir. Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar atasözü ise bu anlama gelmektedir.



Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atasözleri kalıplaşmış ve öğüt verici sözlerdir. Genellikle mecazi anlamda kullanılırlar. Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar atasözü ise bazı zamanlarda önemsiz görülen şeyler kendilerine ihtiyaç duyulduğu zaman çok değer kazanmaktadır manasına gelir. Ayrıca Türk Dil Kurumu sözlükleri Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar anlamını şu şekilde değerlendirilmiştir:



- Gereksinim duyulan şey değer kazanır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar atasözünün anlamı nedir sorusu son yıllarda en çok araştırılan atasözlerinden birisi olmaktadır. Buğday Başak Verince Orak Pahaya Çıkar atasözünün kısaca anlamını zamanında değeri anlaşılamayan şeylerin zamanı geldiğinde değerlenmeye başlar şeklinde açıklayabiliriz.