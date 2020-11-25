Bugünün İşini Yarına Bırakma Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bugünün işini yarına bırakma atasözü cümle içerisindeki kelimelerden de ne anlatmak istediği az çok ortaya çıkmaktadır. Ancak bu atasözünün ne demek istediğini tam olarak öğrenebilir ve farklı yerlerde amaca uygun değerlendirebilirsiniz.

Bugünün İşini Yarına Bırakma Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Yapılacak herhangi bir iş konusunda mutlaka planlı ve zamanlı çalışmak gerekir. Her işin bir yapılma zamanı vardır. Bu zamana harfiyen uymak yaşanabilecek olası sorunların önüne geçer. Özellikle bir işi daha sonraya bırakmak, bir anda sürpriz şekilde ortaya çıkacak başka işler ile beraber karışabilir. Bu da ciddi bir birikme ve sorun yaratır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri ilk söyleyen kim olduğu bilinmeyen özlü sözlerdir. Anadolu topraklarında atalarımızın dile getirdiği ve deneyimlerini sunduğu cümleler olarak öne çıkar.