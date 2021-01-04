Bulmak Zıt Anlamlısı Nedir? Bulmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Bulmak kelimesi bir ifadenin sonucunu oluşturan bir eylem ifade etmektedir. Sonuç anlamında kullanılan ve bulmanın zıt anlamı olan eylem aramak fiilini bir işleve koymaktadır.

Bulmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?

Bulmak zıt anlamlısı olan kelime kaybetmedir. Kaybetme fiili bulma ile sonuçlandığını gibi kaybedilme ve bulamama ile de sonuçlanmaktadır. Bulmanın ters anlamlı olarak kullanılan kelime çoğunlukla bulamama kelimesidir. Bulma eyleminin olumsuz eki almasıyla zıt eylemi halini almaktadır. Bulmanın diğer bir sonucu olarak kaybetme kelimesi ise bulma eylemini ortaya çıkaran bir anlam ifade ettiği gibi aynı zamanda da sonuç olarak da kaybetmek ve bir daha hiç bulamamak anlamına da gelmektedir. İki ifadede ters anlamda kullanılmaktadır.