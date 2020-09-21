Burdur Haritası: Burdur İlçeleri Nelerdir? Burdur İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

İnsuyu mağarası ile bilinen Burdur'da gezilmesi ve görülmesi gereken pek çok farklı mekan var. Ulaşımın da oldukça kolay olduğu Burdur'a karayolları ve demiryolları ile ulaşım rahat bir şekilde sağlanmaktadır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Burdur'un Kaç İlçesi Var?



Akdeniz bölgesinde yer alan Burdur ilinin 10 adet ilçesi vardır. Her birinin farklı özellikleri olan ilçelerden en büyük olanı Gölhisar'dır. Burdur'un en küçük ilçesi ise Kemer'dir. Aynı zamanda bu ilin diğer ilçeleri Yeşilova, Çavdır, Tefenni, Ağlasun, Karamanlı ve Altınyayla'dır. Aynı zamanda Burdur'da Bucak ve Çeltikçi ilçeleri de bulunur. Burdur'un ilçelerinde de yine belli oranda bir nüfus vardır.



Burdur'un Nüfusu Ne Kadar?



Burdur Türkiye genelinde çok kalabalık olmayan iller arasında yer alır. 2019 yılına göre Burdur'un nüfusu 270.796 olmuştur. Ayrıca bu nüfusun 136.377'si erkek ve 134.419'u da kadınlardan oluşmaktadır. Burdur'un nüfusu 2018 yılında 269.926'dır. 2017 yılında ise Burdur'un nüfusu 264.779 olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun 133.026'sını erkekler 131.753'ünü de kadınlar oluşturmuştur. 2007 yılındaki nüfus sayımına göre Burdur'un nüfusu 251.181 olarak belirlenmiştir. Bu nüfusun 126.094'ünü erkekler 125.087'sini de kadınlar oluşturmuştur. Burdur'un nüfus artış hızı ise oldukça seyrektir.



Burdur'un İlçeleri Nelerdir?



Akdeniz bölgesinde bulunan Burdur'un 10 adet ilçesi bulunmaktadır. Bunlar Ağlasun, Altınyayla, Bucak ve Çavdar'dır. Aynı zamanda Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı ve Kemer'de Burdur'un ilçesidir. Aynı zamanda Tefenni ve Yeşilova da Burdur'un ilçelerindendir. Ağlasun ilçesinde 6 mahalle ve 9 köy bulunuyor.



Altınyayla'da 4 mahallenin yanı sıra 5 adet köy yer alıyor. Bucak'ın 28 mahallesi ve 35 adet köyü bulunuyor. Çavdar ilçesinde 11 mahalle ve 10 köy bulunuyor. Aynı zamanda Çeltikçi'nin 2 mahallesi 6 köyü bulunuyor. Aynı zamanda Gölhisar 10 mahalle ve 12 köye sahip durumda. Burdur'un Karamanlı ilçesinde ise 12 mahalle ve 8 adet köy yer alıyor.