Burs için 6 kıtada koştular

Proje kapsamında Kıtalararası İstanbul Maratonu’yla eş zamanlı olarak dünyanın çevresini oluşturan 40 bin kilometre mesafeyi bir günde koşmak ve yürümek hedeflendi. Katılımcıların yüzde 35’i yurt dışında koşarken Türkiye’nin 68 ilinden 2 bin 252 kişi katıldı ve 20 bin 632 km koştu. Projede, aralık ayı sonuna kadar devam edecek kampanyalarla 334 ODTÜ öğrencisinin, 6 aylık burs ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.