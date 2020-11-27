27.11.2020 - 07:00 |
Burs için 6 kıtada koştular
İstanbul Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği’nin çağrısıyla 6 kıta, 86 ülkenin 468 şehrinde, 3 bin 468 ODTÜ’lü ve ODTÜ dostu dünyanın çevresi kadar koşarak ODTÜ’de eğitim gören öğrencilere burs desteği için farkındalık yarattı.
Proje kapsamında Kıtalararası İstanbul Maratonu’yla eş zamanlı olarak dünyanın çevresini oluşturan 40 bin kilometre mesafeyi bir günde koşmak ve yürümek hedeflendi. Katılımcıların yüzde 35’i yurt dışında koşarken Türkiye’nin 68 ilinden 2 bin 252 kişi katıldı ve 20 bin 632 km koştu. Projede, aralık ayı sonuna kadar devam edecek kampanyalarla 334 ODTÜ öğrencisinin, 6 aylık burs ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.