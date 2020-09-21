Bursa Haritası: Bursa İlçeleri Nelerdir? Bursa İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Bursa, Türkiye'nin yaşanılabilir şehirleri listesinde ilk sırada yer alıyor. Sanayisi gelişmiş olan Bursa kenti doğal kaynaklar bakımından da oldukça zengindir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Bursa'nın Kaç İlçesi Var?



Bursa'nın toplam 17 ilçesi vardır. 136 mahalleden oluşan Osmangazi en kalabalık ilçesidir. İlçenin toplam nüfusu 876.048'dir. Yıldırım, İnegöl ve Nilüfer, nüfus yoğunluğunun en fazla görüldüğü diğer ilçelerdir. Bu ilçelerde otomotiv ve tekstil sanayi oldukça gelişmiştir. En az nüfusa sahip ilçesi ise Harmancık'tır.



Bursa'nın Nüfusu Ne Kadar?



1975 yılının genel sayım verilerine bakıldığında Bursa'nın nüfusu 961.639'dur. Şehrin nüfusu 1980 yılında 1.148.492'e, 1990'da 1.603.137'e, 2000 yılında ise 2.125.140'a ulaşmıştır. Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri olan Bursa'nın güncel nüfusu 3.096. 686'dir. İstihdam imkanlarının çok fazla olduğu Bursa, İstanbul ve İzmir'den sonra en fazla göç alan üçüncü şehirdir.



Bursa'nın İlçeleri Nelerdir?



Bursa'nın metropol ilçesi olan Osmangazi, 33,46 kilometrekarelik yüz ölçüme sahiptir. Nilüfer, İnegöl ve Mudanya ilçelerinin kesiştiği noktada yer alan ilçe türbeleri ve kaleleriyle ünlüdür. Uludağ'a yakın olması nedeniyle kış turizmi de gelişmiştir. Çekirge kaplıcaları ve Muradiye Külliyeleri, Osmangazi ilçe sınırları içerisindedir. Nilüfer ilçesi ise sanayisi en gelişmiş ilçelerinin başında gelir. 1998 yılında açılan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, sanayinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır.



Bursa'nın merkez ilçeleri dışında yer alan İnegöl'ün nüfusu 273.933'dür. İlçedeki tarım arazileri verimlidir. Bu ilçede de bir organize sanayi bölgesi bulunuyor. Ticaretin en çok geliştiği ilçelerin başında ise Gemlik yer alıyor. Ekonomik faaliyetlerde zeytin üretimi ve yağ ticareti önemli bir yer tutar. 1987 yılında açılan Gemlik Limanı, Bursa'da dış ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.



Bursa iline bağlı diğer ilçeler, Büyükorhan, Harmancık, Gürsü, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, Orhangazi ve Mudanya'dır.