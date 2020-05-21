BİST102.8780.71EURO7.470.23USD6.810.30ALTIN379.44-0.59
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı nasıl yapılacak?
    ABONE OL
    21.05.2020 - 13:20 |

    Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı nasıl yapılacak?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) için geri sayım başladı. Binlerce öğrenci sınava çalışmaya devam ederken sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte 'Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS sınavı hangi tarihte?' sorusunu soruluyor. İşte detaylar...

    Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı nasıl yapılacak?

    Bursluluk sınavı için nefesler tutuldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bu sınav için heyecan dorukta... Adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da 'Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı nasıl yapılacak?' sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

    İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) 6 Haziran tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 3 Temmuz'da açıklanacak.

    BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

    Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

    Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor! Sakura nedir, ne anlama geliyor? Başakşehir Şehir Hastanesinde adı geçen Sakura Japonca bir kelime mi?

    Başakşehir Şehir Hastanesi açılıyor! Sakura nedir, ne anlama geliyor? Başakşehir Şehir Hastanesinde adı geçen Sakura Japonca bir kelime mi?

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

    HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nerelerde kullanılır, kimler alabilir?

    HES kodu nedir, nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulaması HES kodu nerelerde kullanılır, kimler alabilir?

    Sıradaki Haber