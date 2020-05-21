Bursluluk sınavı için nefesler tutuldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıfların katıldığı bu sınav için heyecan dorukta... Adaylar bir yandan sınava hazırlanırken bir yandan da 'Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS sınavı nasıl yapılacak?' sorularına yanıt bulmaya çalışıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKSB) 6 Haziran tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 3 Temmuz'da açıklanacak.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."