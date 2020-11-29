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    HaberlerEğitim Haberleri Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    29.11.2020 - 05:34 |

    Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Büyük Balık Küçük Balığı Yutar atasözü genellikle iş dünyasında kullanılır. Büyük balık ile nüfuzu güçlü, zengin kişiler tanımlanırken, küçük balık ile fakir ve çevresi geniş olmayan insanlar anlatılır. Bu söz ''hayatta her zaman güçlüler kazanır'' deyişinin başka bir versiyonudur. Büyük Balık Küçük Balığı Yutar atasözünün açıklaması, konusu ve anlamı nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde araştırdık.

    Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Bu atasözünde güç olumsuz anlamda kullanılmıştır. Birilerini ezmek, yıldırmak ya da baskı altında tutmak isteyenler güçlerini ve nüfuzlarını kullanarak istediklerini elde ederler.

    Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre Büyük Balık Küçük Balığı Yutar atasözünde, yüksek mevkilerde bulunan zengin kişilerin diğer insanlara karşı her zaman daha şanslı olduğu anlatılır. Diğer atasözlerin aksine öğüt vermek yerine durum tespiti yapan bu söz, genelde iş hayatındaki alt - üst ilişkisini vurgulamak için kullanılır.

    Kısaca Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Açıklaması

    Kısaca bu söz ile hayatta bir yere gelmek isteyen insanların yüksek mevkilere gelmesi ve zengin olması gerektiği anlatılır.

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