Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözünde güç olumsuz anlamda kullanılmıştır. Birilerini ezmek, yıldırmak ya da baskı altında tutmak isteyenler güçlerini ve nüfuzlarını kullanarak istediklerini elde ederler.



Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre Büyük Balık Küçük Balığı Yutar atasözünde, yüksek mevkilerde bulunan zengin kişilerin diğer insanlara karşı her zaman daha şanslı olduğu anlatılır. Diğer atasözlerin aksine öğüt vermek yerine durum tespiti yapan bu söz, genelde iş hayatındaki alt - üst ilişkisini vurgulamak için kullanılır.



Kısaca Büyük Balık Küçük Balığı Yutar Atasözünün Açıklaması



Kısaca bu söz ile hayatta bir yere gelmek isteyen insanların yüksek mevkilere gelmesi ve zengin olması gerektiği anlatılır.