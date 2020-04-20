Büyük kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Büyük Kelimesiyle Eş Anlamı Olan Sözcükler

Türkçede kaynaklara göre, büyük kelimesinin karşılığı olabilecek birçok kelime sözlüklerde mevcuttur. Bunlardan en sık kullanılanları; 'koca' ve 'yüce' kelimeleridir.



Büyük Ne Demek?



TDK'ya göre büyük kelimesinin birçok farklı anlamı mevcuttur. Bunlardan bazıları, niceliği ve niteliği diğerlerinden üstün olan anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı; yetişkin olmuş, belli bir yaşa gelmiş yaşlı kişilere verilen isimdir. Zıt anlamlısı 'küçük' kelimesidir. Anlamdaş kelimelerden bazıları; aka, geniş, önemli kelimeleridir.



Büyük Kelimesin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?



Büyük kelimesine eş anlamlı olarak kullanılabilecek sözcükler, kaynaklarda şu şekilde sıralanmıştır; Koca, kocaman, muhteşem, yüce, makro, kodaman, iri, üstün. Örnek bir cümlede kullanacak olursak; 'Bu büyük çınar, asırlardır burada yaşıyor'. Anlamdaş olan kelimelerden, kocaman kelimesinin cümle içerisinde kullanılışı; 'Kocaman bir gemi geliyordu uzaklardan'.