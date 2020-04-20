Büyük kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Büyük Kelimesiyle Eş Anlamı Olan Sözcükler
Dilimizde, büyük kelimesi birçok cümlenin içinde sıklıkla kullanılmaktadır. Türkçe içerisindeki kullanımı ile önem taşıyan büyük kelimesinin doğru yazılışı ve eş anlamı hakkında bilgi edinebilir, siz de cümlelerinizde sıkça kullanabilirsiniz. TDK 'ya göre büyük nasıl yazılır, eş anlamlısı nedir sizler için derledik.
Türkçede kaynaklara göre, büyük kelimesinin karşılığı olabilecek birçok kelime sözlüklerde mevcuttur. Bunlardan en sık kullanılanları; 'koca' ve 'yüce' kelimeleridir.
Büyük Ne Demek?
TDK'ya göre büyük kelimesinin birçok farklı anlamı mevcuttur. Bunlardan bazıları, niceliği ve niteliği diğerlerinden üstün olan anlamına gelmektedir. Bir diğer anlamı; yetişkin olmuş, belli bir yaşa gelmiş yaşlı kişilere verilen isimdir. Zıt anlamlısı 'küçük' kelimesidir. Anlamdaş kelimelerden bazıları; aka, geniş, önemli kelimeleridir.
Büyük Kelimesin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir?
Büyük kelimesine eş anlamlı olarak kullanılabilecek sözcükler, kaynaklarda şu şekilde sıralanmıştır; Koca, kocaman, muhteşem, yüce, makro, kodaman, iri, üstün. Örnek bir cümlede kullanacak olursak; 'Bu büyük çınar, asırlardır burada yaşıyor'. Anlamdaş olan kelimelerden, kocaman kelimesinin cümle içerisinde kullanılışı; 'Kocaman bir gemi geliyordu uzaklardan'.