BİST111.2070EURO6,830,10USD6,120,27ALTIN323,030,67
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Büyük Kolej’den sevindiren başarı
    ABONE OL
    04.03.2020 - 07:00 |

    Büyük Kolej’den sevindiren başarı

    Büyük Kolej, dünyanın en büyük yaratıcılık organizasyonu olan Destination Imagination Turnuvası Türkiye Finalleri’nde iki ayrı ödül aldı.

    Büyük Kolej’den sevindiren başarı

    Yarışmaya ilkokul ve ortaokuldan iki ekiple katılan Büyük Kolejin ilkokul takımı Büyük Thinkers, bilimsel görev alanında Türkiye 3.’sü oldu ve Amerika’da yapılacak olan Global Finals’a gitmeye hak kazandı. Ayrıca öğrenciler, mühendislik, tasarım ve sunum becerilerinde gösterdiği üstün çaba ve yaratıcılıklarıyla bu yıl ilk defa verilen “Rönesans” ödülünün de sahibi oldu.

    Magazin Haberleri Bülteni (4 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman? EDHO 159. yeni fragman yayınlandı

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

    Sıradaki Haber