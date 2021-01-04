04.01.2021 - 01:57 |
Büyük Zıt Anlamlısı Nedir? Büyüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Büyük kelimesi kocaman ve iri sözcükleri ile eş anlamlıdır. Normal ölçülerden daha büyük nesneler içinse ''devasa'' ve ''dev gibi'' kelimeleri kullanılır. Yoğun bir şekilde hissedilen duygular ''Büyük Mutluluk'' ya da ''Büyük Keder'' şeklinde ifade edilir. Büyük zıt anlamlısı nedir? Örnek cümleler ile birlikte derledik.
Büyük kelimesi hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Örnek: Büyük masa. (Sıfat) Büyüklerine saygı göstermelisin. (İsim)
Büyüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Küçük:
Büyük ile zıt anlamlı olan küçük hem soyut hem de somut ifadelerde kullanılır.
Örnekler:
1.A - Kendime küçücük bir dünya kurdum. (Soyut)
1.B - Bu küçük ve huzurlu kasabada mutlu olacaksın. (Somut)
2- Minik - Minimal:
Örnek Cümleler:
1.A- Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği minimal filmleri çok başarılı buluyorum.
1.B - Benim minik bebeğim bugün 1 yaşına bastı.
3- Ufak:
Ufak kelimesi daha çok önem arz etmeyen ve ciddiye alınmayan meseleler için kullanılır. ''Ufaklık'' şeklinde kullanımı da yaygındır.
Örnek Cümle:
Ufak bir meseleyi bu kadar büyütmenin alemi ne?