Büyük Zıt Anlamlısı Nedir? Büyüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Büyük kelimesi hem isim hem de sıfat olarak kullanılabilir. Örnek: Büyük masa. (Sıfat) Büyüklerine saygı göstermelisin. (İsim)

Büyüğün Zıt Anlamı Olan Kelimeler:

1- Küçük:

Büyük ile zıt anlamlı olan küçük hem soyut hem de somut ifadelerde kullanılır.

Örnekler:

1.A - Kendime küçücük bir dünya kurdum. (Soyut)

1.B - Bu küçük ve huzurlu kasabada mutlu olacaksın. (Somut)

2- Minik - Minimal:

Örnek Cümleler:

1.A- Nuri Bilge Ceylan'ın çektiği minimal filmleri çok başarılı buluyorum.

1.B - Benim minik bebeğim bugün 1 yaşına bastı.

3- Ufak:

Ufak kelimesi daha çok önem arz etmeyen ve ciddiye alınmayan meseleler için kullanılır. ''Ufaklık'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

Örnek Cümle:

Ufak bir meseleyi bu kadar büyütmenin alemi ne?