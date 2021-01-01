Çabuk Zıt Anlamlısı Nedir? Çabuğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Çabuk kelimesinin kendi içinde barındırmakta olduğu anlamların zıttı yani tam terci olan karşıt durumu ifade eden anlamlar içeren kelimelerin varlığı söz konusudur. Bu durumdaki kelimeler ise çabuk kelimesinin zıttı olarak tanımlanmaktadırlar.

Çabuğun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Çabuk kelimesi, günlük yaşamımız içinde en fazla kullandığımız ve aynı zamanda da çok sık duyduğumuz bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönden çabuk kelimesinin zıt yani karşıt anlamlı olan kelime yahut kelimelerini öğrenerek günlük hayatta rahatlıkla kullanmamız mümkün olacaktır.

Bu kapsamda çabuğun zıt anlamı olan kelimeler iki tane olup yavaş ve aheste kelimeleridir. Yavaş ve aheste kelimeleri çabuk kelimesinin tam tersi yani karşıt anlamında kullanılan sözcüklerdir. Bu yüzden günlük hayatta çabuk kelimesinin zıttı yani karşıtı olarak yavaş ve aheste kelimeleri kullanılabilir.