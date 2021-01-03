Çağdaş Zıt Anlamlısı Nedir? Çağdaşın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Çağdaş kelimesinin ilk anlamı, değişime açık olan ve çağın gerekliliklerini yerine getiren demektir. Modern ve uygar kelimeleriyle eş anlamlıdır. Aynı dönemde yaşayan kişilere de çağdaş denir. Örneğin Orhan Veli ile Oktay Rıfat çağdaş şairlerdir. Çağdaş zıt anlamlısı nedir? İşte, tüm detaylar.
Çağdaş ile eş anlamlı ile diğer kelimeler şunlardır: Asri, Medeni ve Muasır.
Çağdaşın Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- İlkel:
Örnek Cümleler:
1.A- İlkel kabileler avcı - toplayıcı bir toplum yapısına sahipti.
1.B- Afrika ve Avustralya'da ilkel bir şekilde yaşayan birçok kabile var.
2- Bağnaz:
Örnek Cümleler:
1.A- Onun gibi bağnaz insanlar bilimsel yeniliklere şüpheyle yaklaşır.
1.B- Senin bu kadar bağnaz biri olduğunu bilmiyordum.
3- Tutucu:
Her türlü yeniliğe muhalif olan kişilere tutucu denir. Tutucu kelimesi de modern ile zıt anlamlıdır.
Örnek Cümle:
Amcam, dışarıdan çok modern görünse de aslında tutucu biri.
4- Mutaassıp:
Taassup kelimesinden türetilen mutaassıp, dilimize Arapçadan geçmiştir.
Örnek Cümleler:
Mutaassıp insanlar savundukları fikirlere körü körüne bağlanırlar.