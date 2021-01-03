Çağdaş Zıt Anlamlısı Nedir? Çağdaşın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Çağdaş ile eş anlamlı ile diğer kelimeler şunlardır: Asri, Medeni ve Muasır.



Çağdaşın Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- İlkel:



Örnek Cümleler:



1.A- İlkel kabileler avcı - toplayıcı bir toplum yapısına sahipti.

1.B- Afrika ve Avustralya'da ilkel bir şekilde yaşayan birçok kabile var.



2- Bağnaz:



Örnek Cümleler:



1.A- Onun gibi bağnaz insanlar bilimsel yeniliklere şüpheyle yaklaşır.

1.B- Senin bu kadar bağnaz biri olduğunu bilmiyordum.



3- Tutucu:



Her türlü yeniliğe muhalif olan kişilere tutucu denir. Tutucu kelimesi de modern ile zıt anlamlıdır.



Örnek Cümle:



Amcam, dışarıdan çok modern görünse de aslında tutucu biri.



4- Mutaassıp:



Taassup kelimesinden türetilen mutaassıp, dilimize Arapçadan geçmiştir.



Örnek Cümleler:



Mutaassıp insanlar savundukları fikirlere körü körüne bağlanırlar.