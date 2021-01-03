Cahil Zıt Anlamlısı Nedir? Cahilin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Cahil ile eş anlamlı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Bilgisiz, Nadan ve Kültürsüz.



Cahilin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Bilge:



Bil fiili ve -ge ekiyle türetilen bilge sözcüğü, cahil ile zıt anlamlıdır.



Örnek Cümleler:



1.A- Bilge insanlar az konuşup çok düşünür.

1.B- Günümüzde bilgi kişilere yeteri kadar değer verilmiyor.



2- Alim:



İlim kelimesinden türetilen alim, Arapça kökenli bir kelimedir.



Örnek Cümleler:



1.A- Alim insanlar yazdıkları kitaplarla yolumuza ışık tutuyor.

1.B- İslam alimlerinin başında Farabi ve İbn Rüşd geliyor



3- Kültürlü:



Örnek Cümleler:



1.A- Kültürlü insanlar haftada en az 2 kitap okumaya gayret gösterir.

1.B- Onun gibi kültürlü bir insan olmak için çok çalışmalıyım.



Cahil kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Bilgin ve Akıllı.