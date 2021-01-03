Cahil Zıt Anlamlısı Nedir? Cahilin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Kültürel alanda kendisini geliştirememiş ve eğitim almamış kişilere cahil denir. ''Chl'' kökünden türetilen Arapça sözcük, mecazi anlamda da kullanılır. Örneğin ''bir işin cahili olmak'' tabiri söz konusu işte yeteri kadar tecrübesi olmayan demektir. ''Cahil cühela'' ikilemesindeki cühela ise cahiller anlamına gelir. Cahil zıt anlamlısı nedir? Örnek cümleler ile birlikte derledik.
Cahil ile eş anlamlı kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Bilgisiz, Nadan ve Kültürsüz.
Cahilin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1- Bilge:
Bil fiili ve -ge ekiyle türetilen bilge sözcüğü, cahil ile zıt anlamlıdır.
Örnek Cümleler:
1.A- Bilge insanlar az konuşup çok düşünür.
1.B- Günümüzde bilgi kişilere yeteri kadar değer verilmiyor.
2- Alim:
İlim kelimesinden türetilen alim, Arapça kökenli bir kelimedir.
Örnek Cümleler:
1.A- Alim insanlar yazdıkları kitaplarla yolumuza ışık tutuyor.
1.B- İslam alimlerinin başında Farabi ve İbn Rüşd geliyor
3- Kültürlü:
Örnek Cümleler:
1.A- Kültürlü insanlar haftada en az 2 kitap okumaya gayret gösterir.
1.B- Onun gibi kültürlü bir insan olmak için çok çalışmalıyım.
Cahil kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Bilgin ve Akıllı.