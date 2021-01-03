Çalışkan Zıt Anlamlısı Nedir? Çalışkanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Çalışkan kelimesi geniş zamanda çalışan ve çalışmayı sistemli bir şekilde sürdüren kişi demektir. Çalışkan terimi kişiye örnek olması ile ilgili özellik katan bir sıfattır.



Çalışkanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Çalışkan zıt anlamlısı tembel kelimesi olmaktadır. Tembel çalışmayan ve çalışmak istemeyen kişileri betimleyen bir özelliktir. Çalışkanlık ne kadar örnek gösterilen bir davranış şekli olsa da tembellik o kadar olumsuz olan bir özelliktir.



Çalışkan kelimesinin diğer bir zıt anlamı ise çalışmayan kelimesidir. Çalışmayan olumsuz bir ek alarak elinden geleni bilerek yapmayan kişi anlamında kullanılmaktadır. Genel kullanımda çalışkan kelimesinin zıt anlamı tembel olarak bilinmektedir. Örneğin; çalışkan öğrenci ödevlerini bitirmiş cümlesinin zıt şekilde kullanımı ise tembel öğrenci ödevlerini yapmamış olarak kullanılmaktadır.