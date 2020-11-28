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    28.11.2020 - 02:56 |

    Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Çalma elin kapısını çalarlar kapını atasözü ne anlama gelmektedir? Çalma elin kapısını çalarlar kapını atasözündeki mecaz anlam nedir? Çalma elin kapısını çalarlar kapını atasözü hangi durumlarda söylenmektedir? Çalma elin kapısını hangi amaçla söylenmektedir? Atasözü neden uyarı ve ikaz amaçlı söylemektedir? Çalma elin kapısını çalarlar kapını atasözü hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

    Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri belli kalıplarla insanlara uyarı ve ikaz da bulunma amacıyla söylenmektedir. İnsanların yaptıkları işlerin sonuçlarında başlarına gelebilecek tehlikelerden dolayı uyarı anlamı taşımaktadırlar.

    Çalma Elin Kapısını Çalarlar Kapını Atasözü Ne Anlama Gelmektedir?

    Çalma elin kapısını çalarlar kapını atasözü kişinin yaptığı bir kötülüğün aynısını kendisinin de göreceği anlamına gelmektedir. Çalma elin kapısını kelimesi başkasının kapısını çalma anlamında değil mecaz olarak başkalarına zarar vermek olarak belirtilmektedir. Başkalarına zarar verildiği zaman aynı zarara kişinin kendisinin uğrayacağı ifade edilmektedir.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Çalma elin kapısını çalarlar kapını atasözü genel anlamda yapılan bir kötülüğün karşılıksız kalmayacağını ifade etmektedir. Çalma elin kapısını çalarlar kapını atasözü bir çeşit misilleme belirterek yapılan her kötü işin yapan kişiye de başkaları tarafından yapılacağı anlatılmaktadır. Atasözünde uyarı ve ikaz verilerek sonuçlarının kişiye geri döneceği belirtilmektedir.

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