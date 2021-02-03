Camedar Kimdir, Görevi Nedir? Camedar Kelimesinin Türkçe Anlamı Ne Demek?

Eski Türk devletlerinde kullanılan bir kelime olması ile beraber camedar ne demek merak edilirken, farklı kökenlerden meydana geldiğini söylemek mümkün. Özellikle farklı Türk devletlerinde uzun yıllar kullanıldı ve amacı göre belli bir görevi olan kişilerdi.



Camedar Kimdir?



Camedar Farsça kökenli bir kelimedir. Came (elbise) ve dar (tutan) anlamlarına geldiğini dile getirmek mümkün. Bu iki kelimenin bir araya gelmesiyle hazırlanmış ve kullanılmış bir kelime şeklinde ifade etmek mümkün. Özellikle Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular döneminde kullanılan bir kelime olmakla beraber, belli görevleri bulunan kişilere verilen isim olarak öne çıkıyor. Bu kişiler genel olarak hükümdarların elbiselerine bakmak ve onları korumak üzerine görevli çalışanlardı.



Camedar Görevi Nedir?



Özellikle ortaçağ döneminde saraylarda hil’at vermek en yaygın, en önemli ve aynı zamanda en eski adetler içerisinde yer alıyor. Bu kişiler Camehane olarak bilinen virgül içerisinde farklı kumaşlar ve elbisenin bulunduğu odalarda görevli kişilerdi. Görevleri ise hükümdarların elbiselerine bakmak olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda saraydaki en önemli görevlerden biri olarak değerlendirmek mümkündür.



Çünkü itibar ve gösteriş ile beraber hükümdarlık konusunda, hükümdarların elbiseleri oldukça önemliydi. Aynı zamanda bu kişiler hükümdarların elbisesini çıkarıp giymesine de yardımcı olurdu. Hatta bu görev o kadar önemliydi ki, içlerinde zaman içerisinde mertebe atlayarak daha sonraları çok önemli görevlere gelen kişiler dahi bulunduğunu söylemek mümkün. O yüzden Camehane içerisinde, camedarlar hükümdardan elbiselerini ve kumaşlar ile tüm giysi çeşitlerini dikkatli bir şekilde ele alarak korurlardı.



Camedar Kelimesinin Türkçe Anlamı Ne Demek?



Televizyondaki bir yarışmada çıkması ile beraber camedar kelimesinin Türkçe anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Bu kelime Farsça kökenli olarak ön plana çıkıyor ve uzun yıllar kullanmış bir kelimedir. Kelimenin Türkçe anlamı ise 2 farklı kelimenin bir araya gelmesi üzerinden ele alınabilir. Bu doğrultuda came (elbise) ve dar (tutan) şeklinde ele almak mümkün.



Yani ‘elbise tutan’ olarak Türkçe karşılığı öne çıkıyor. Özellikle Eski Türk devletlerinde hükümdarların elbiselerinin koruyan, tutan ve hükümdarın giysisini giymesine ya da çıkarmasına yardımcı olan kişilerdi. Saray içerisindeki teşkilatlanma ile beraber önemli görevlerden biri olarak öne çıkmaktadır.