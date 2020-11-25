Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünü bir insanın karakterinin kolay kolay değişmeyeceğini, gelişim gösterse de bu gelişimlerin çok büyük derecelerde olmayacağını ifade etmek amacıyla kurulmuş sözlerdir.

Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözü bütün insanlar için olan ortak bir durumu ifade etmektedir. Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözünün anlamı şu şekildedir: İnsan kişiliğinin bir parçası olan huy, kişiliğin oluşumu sırasında ortaya çıkar. Huy, ölünceye kadar da sürüp gider. Huyun değiştirilmesi hemen hemen olanaksızdır.

Can Çıkmayınca Huy Çıkmaz Atasözünün Kısaca Açıklaması

Can çıkmayınca huy çıkmaz atasözü çeşitli cümle türlerinde kullanılmaktadır. Örneğin: Boşuna huyu değişir diye bekleme. Boşuna dememişler can çıkar huy çıkmaz diye!