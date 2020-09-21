Çanakkale Haritası: Çanakkale İlçeleri Nelerdir? Çanakkale İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Marmara ve Ege Denizini birbirine bağlayan Çanakkale, stratejik bir konumdadır. Şehrin ekonomik faaliyetleri içerisinde tarım ve ticaret de önemli bir paya sahiptir.

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Kaynak: cografyaharita.com





Çanakkale Kaç İlçesi Vardır?



Çanakkale'de toplam 11 ilçe ve 576 köy bulunuyor. 90 binlik nüfusuyla en kalabalık ilçesi Biga'dır. 2. sırada yer alan Çan ilçesinin nüfusu ise 48.460'dır. Çanakkale'nin en az nüfusa sahip ilçeleri ise Bozcaada, Gökçeada ve Eceabat'tır.



Çanakkale'nin Nüfusu Ne Kadar?



Çanakkale, Marmara Bölgesindeki en düşük nüfus yoğunluğuna sahip şehirlerin başında geliyor. Bunun nedeni her yıl İstanbul ve İzmir'e çok fazla göç vermesidir. Ülkenin 1980 yılındaki nüfusu 62.700 idi. 1990 yılına gelindiğinde nüfus 81.000 oldu. Nüfus 2010 yılında 136.484'e, 2015 yılında 159.758'e ulaşmıştır. 2020 verilerine bakıldığında Çanakkale'nin güncel nüfusu 540.662'dir.



Çanakkale İlçeleri Nelerdir?



Çanakkale iline bağlı Gökçeada, Türkiye'nin en büyük adasıdır. 279 kilometrekarelik bir alanda bulunan adanın rakımı ise 673 metredir. Gölleri, plajları ve kayalıklarıyla ünlü adaya her yıl 100 binden fazla turist geliyor. Türkiye'nin en büyük milli parklarından biri olan Sualtı Milli Parkı da bu adanın sınırları içerisindedir. Ülkemizin bir diğer önemli adası olan Bozcaada da Çanakkale'ye bağlıdır. Bu adanın en önemli özelliklerinden biri, içinde köy olmayan tek ilçe olmasıdır. Akvaryum Koyu ve Ayazma plajı adanın en çok turist çeken yerleridir.



İçerisinde Ilgar Deresi ve Kavak Çayının bulunduğu Gelibolu, şehrin en önemli ilçelerinden biridir. Yarımada olan Gelibolu'nun nüfusu 45.809'dur. Çanakkale'nin sanayisi en gelişmiş ilçelerinin başında ise Çan geliyor. 1600 dönümlük bir arazide bulunan Çan Termik Santrali 2000 yılında kuruldu. Türkiye'nin en büyük 5. terminali olan Termik santralde yakıt olarak bölgeden çıkarılan linyit kömürler kullanılıyor.



Çanakkale'de bulunan diğer ilçeler, Biga, Ayvacık, Yenice, Ezine, Bayramiç ve Lapseki'dir.