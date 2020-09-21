Çankırı Haritası: Çankırı İlçeleri Nelerdir? Çankırı İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Çankırı ili, 2020 tahmini vergilerine göre 198.075 olmakta ve 2021 yılında il genelinde nüfus sayımı yapılacaktır. TÜİK verilerine göre Çankırı ili, Merkez ilçe ile beraber toplamda 12 ilçesi bulunmaktadır. Çankırı ilinin bazı ilçeleri Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş iken, bazıları da cumhuriyet döneminden sonra kurulmuştur.



Çankırı İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Çankırı ili, Merkez ilçe ile birlikte toplamda 12 ilçesi vardır. Çankırı ilinin ilçeleri şunlardır;

Atkaracalar

Bayramören

Çerkeş

Eldivan

Ilgaz

Kızılırmak

Korgun

Kurşunlu

Merkez ilçe

Orta

Şabanözü

Yapraklı



Çankırı İlinin Nüfusu Kaçtır?



Çankırı ilinin 2020 verilerine göre tahmini nüfusu 198.075’dir. Ayrıca bu ilin, yıllara göre nüfusu şu şekildedir;

2019 yılına ait Çankırı ilinin toplam nüfusu 195.789

2018 yılına ait Çankırı İlinin toplam nüfusu 216.362

2017 yılına ait Çankırı İlinin toplam nüfusu 186.074

2016 yılına ait Çankırı İlinin toplam nüfusu 183.880

2015 yılına ait Çankırı İlinin toplam nüfusu 180.945

2014 yılına ait Çankırı İlinin toplam nüfusu 183.550



Çankırı İlinin İlçeleri Nelerdir?



Atkaracalar ilçesi, 1987 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 68 km'dir.

Bayramören ilçesi, 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 77 km'dir.

Çerkeş ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze olan uzaklığı 85 km'dir.

Eldivan ilçesi, 1960 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 19 km'dir.

Ilgaz ilçesi, Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 53 km'dir.

Kızılırmak ilçesi,1987 dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 54 km'dir.

Korgun ilçesi,1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 21 km'dir.

Kurşunlu ilçesi, 1944 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 52 km'dir.

Orta ilçesi,1959 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 67 km'dir.

Şabanözü ilçesi, 1944 yılında kurulmuş ve merkez uzaklığı 41 km'dir.



Yapraklı ilçesi,1958 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 30 km'dir.