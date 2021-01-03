Çarpma Zıt Anlamlısı Nedir? Çarpmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Çarpma kelimesi anlam olarak hem bir matematik ile ilgili işlemi, hem de bir şiddet içeren eylemi ifade eden kelimedir. Bu kelimenin zıt anlamlısı ise işlem anlamda bir zıt anlam ifade eder.



Çarpmanın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Çarpma kelimesi belirttiğimiz üzere farklı anlamlara, ifadelere gelebilen sözcüklerden birisidir. Bu sözcük hem bir işlemi, hem de bir şiddeti ifade eder. Çarpma olarak iki sayısının birbiri ile çarpılması sonucunu ifade eder.



Çarpma kelimesinin diğer anlamı ise şiddet içeren ve bir insanın başka bir insana vurması manasına gelir. Çarpma kelimesinin diğer anlamı matematiksel anlamda bir işlemi ifade eder. Bu çarpma kelimesinin zıt anlamlısını bölme kelimesi ifade eder. Bu bir sayının bir sayıya bölümünü ifade eder.