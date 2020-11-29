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    29.11.2020 - 04:57 |

    Çatal Kazık Yere Batmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Çatal kazık yere batmaz herkesin bilmediği ana oldukça anlamlı atasözlerimizdendir. Anlamı bakımından önemli bir atasözüdür. Tam olarak unutulmasa da sık kullanılmayan bu atasözünün anlamını öğrenerek günlük konuşmalarınızda kullanabilirsiniz. Sizlere çatal kazık yere batmaz atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması nedir konularını derledik.

    Çatal Kazık Yere Batmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kazık kelimesinin anlamı toprağa çakılmak için hazırlanmış uzunca ve ucu sivri çubuk demektir.

    Çatal Kazık Yere Batmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Çatal kazık yere batmaz atasözüyle bize önemli bir konu anlatılmaktadır. Çatal kazık benzetmesi çok başlılığı ifade etmektedir. Kazık yere batması açısından tek uçlu olmalıdır. Ancak bu şekilde kazık işlevi olan toprağa çakılma görevinde başarılı olur. Eğer çatallı bir kazıksa toprağa çakmak mümkün olmaz. Bu da çok başlılığın başarıyı engellemesi gibidir. Çatal kazık yere batmaz denirken birden fazla kişinin karışmasıyla işin başarıya varması beklenemez.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri bize yaşanan deneyimler sonucu miras olarak bırakılmış özlü sözlerdir. Çatal kazık yere batmaz atasözü yaşanan deneyimler sonucunda çok başlılığın sonucunun başarısızlık olduğunu kısaca açıklamaktadır.

     

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