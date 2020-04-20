Çeşit Eş Anlamlısı Nedir? Çeşit Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler aynı anlam barındırdıkları için cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Çeşit kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi ise tür kelimesidir.

Çeşit Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları ayrı olan fakat anlam bakımından aynı olan kelimelerdir. Kelimelerin eş anlamlılarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Çeşit kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise cins, kalem, tür, nev, soy, türlü, bölüm kelimeleridir.

Çeşit Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

Çeşit kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Bu sebeple dilimize Farsçadan geçmiştir. Çeşit kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; birçok manaya gelmektedir. Kelimenin anlamı aşağıda açıklanmıştır:

- Aynı türden olan şeylerin bazı özellikler ile ayrılan öbeklerinden her biri.

- Canlıların bölümlenmesinde, bireylerden oluşan, türden daha küçük birlik.

- Türlü

Çeşit kelimesi ile aynı anlam barındıran eş anlamlı kelimeleri ise; cins, kalem, tür, nev, soy, türlü, bölüm sözcükleridir.