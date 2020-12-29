Cesur Zıt Anlamlısı Nedir? Cesurun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Cesur kelimesinin zıt anlamı nedir? Cesur kelimesi hangi durumlarda kullanılır? Cesur olmanın gereklilikleri nelerdir? Cesur olmanın zıt hali nelerdir? Cesur kelimesi nasıl belirlemektedir? Cesur kelimesi kimler için söylenmiştir? Cesur kelimesi hayvanlar için de kullanılabilir mi? Cesaret kelimesinin zıt anlamları cümle içinde nasıl kullanılır? Cesur kelimesinin zıt anlamlı olan kelimeleri ile ilgili tüm bilgileri sizler için derledik.
Cesur kelimesi cesaret isteyen durumlara karşı koyabilen kendini sonunu düşünmeden ortaya atabilen kişiler için kullanılmaktadır. Cesur bir sıfat olarak da kullanılır. Cesur kelimesi hayvanlar içinde kullanılabilmektedir. Cesur kelimesi cesaret gösterecek olaylarda birçok insanda bulunmayan bir özellik olarak kullanılmaktadır.
Cesurun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Cesur zıt anlamlısı olan kelime korkaktır. Korkaklık cesaret gösteremeyen haklı bir durumda kendini ortaya koyamayan kişileri tanımlamak için kullanılmaktadır. Cesaret gösteren kişi cesur, korkaklık gösteren kişi ise korkak olarak nitelendiği için zıt anlamı olan kelime korkak olmaktadır.
Başka şekillerde kullanıldığında endişeli ve ürkek kelimeleri de ters anlamda kullanılabilen kelimelerdir. Diğer ters anlamları ise kendini ifade edemeyen anlamında pısırık anlamı da ters anlamları arasındadır.