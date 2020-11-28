Atasözleri külliyatında korkaklığın insana yakışmayan, faydasız bir özellik olduğu sık sık vurgulanır. Bu atasözlerin en bilinenleri arasında ''Korkunun Eceli Faydası Yoktur'' sözü yer alıyor.



Cesurun Bakışı Korkağın Kılıcından Keskindir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre bu atasözünde, korkak insanların elindeki imkanları hiçbir zaman iyi kullanamayacağı vurgulanır. Cesur insanların destekçisi olmasa bile cesaretleri sayesinde hedeflerini gerçekleştirebilirler. Yaşadığı sorunlar ve geleceğe dair belirsizlik onları yıldıramaz. Hayattan korkanlar ise karşısına çıkan fırsatları iyi değerlendiremez ve eninde sonunda korkaklıklarının bedelini öderler.



Kısaca Atasözü Açıklaması



1- Cesur insanın tek bir bakışı bile düşmanlarını korkutmaya yeter.



2- İdealleri olan ve kendilerine güvenen insanlar, çevrelerinden destek görmese bile